AKP'li milletvekilinden depremzedeye: 'Sen kimsin yalnız bıraktılar diyorsun, provokatörsün'

Depremin 5. gününde Diyarbakır’da yurttaşlar tarafından protesto edilen AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "yardım gelmiyor" diyen depremzedeye "provokatör" dedi.

Bir yurttaşın "İnsanları yalnız bıraktılar" demesi üzerine AKP'li Oya Eronat "Sen kimsin yalnız bıraktılar diyorsun burada?" dedi. "Ben vatandaşım" yanıtı veren depremzedeye Eronat "Hayır, sen provakatörsün!" dedi.

Yurttaşlar daha sonra Oya Eronat ve yanındaki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Daha yeni geliyorsun, provokatör diyorsun. Bize diyor provokatör", "Hırsız istemiyoruz", "Terk edin burayı", "Hiç kimsenin yanına kalmayacak" ve "Hangi yüzle buraya geliyorsunuz" diyerek ve yuhalamalarla tepkilerini gösterdi.

Eronat, tepkilerin ardından bölgeden uzaklaştı.