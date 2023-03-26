Kağıthane'de halk otobüsü durağa çarptı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüs, bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobile çarptı. Otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobili sürükledi.

Bir süre sürüklenen otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs bir durağa çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından otobüs vinç ile otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.