Kağıt toplayıcılarından 'yetti artık' açıklaması

Kağıt toplayıcısı emekçilere yönelik dün Ümraniye'de gerçekleştirilen saldırının ardından bugün bir basın açıklaması yapıldı.
TKP Ümraniye İlçe Örgütü'nün de kağıt emekçilerine destek verdiği açıklamada, "Biz kağıt toplayıcıları olarak tüm bu baskılara, haksızlıklara karşı uluslararası mahkemelerde dahil olmak üzere tüm anayasal, demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz ve bizi yaşamın kıyısı olan çöplere kadar sürükleyenlerin bizi buradan uçuruma yuvarlamalarına izin vermeyeceğiz" denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: