İstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın: Barakaları ateşe verdiler

Ümraniye'de İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından polis ve zabıta ekipleri, Esenkent Mahallesi'nde bulunan Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nin yanındaki geniş alana kurulu atık toplama alanına baskın düzenledi.

Baskın sırasında işçiler, atıkların bulunduğu barakaları ateşe verdi. Olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

Gözaltına alındılar

Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açarken olayda bazı işçiler gözaltına alındı.

Bölgede polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.