Kağıt toplayıcılara yasal statü getirilecek

Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi çeşitli geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre üzerinde çalışılan taslak düzenlemeyle, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki Çevre İl Müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.

Taslak düzenlemeye göre, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak. Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.

Türk-İş'in sokaktan atık kağıt toplayan işçiler için gerçekleştirdiği iftar organizasyonunun üçüncüsü Türk Metal Sendikası'nın 5 yıldızlı otelinde gerçekleştirildi. İftara katılan Çevre Bakanı Murat Kurum, atık toplayan insanlara yasal statü kazandıracaklarını açıkladı, ancak ayrıntı vermedi.