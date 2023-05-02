Kaftancıoğlu'ndan 'İstanbul mitingi' tartışmasında Yeni Şafak yazarına yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP ile CHP'nin 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapacağının açıklanmasından sonra yaşananlara açıklık getirdi.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in Twitter paylaşımını alıntılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kurada miting alanı olarak iki partiye de Maltepe Meydanı'nın çıktığını ancak AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi arayarak miting tarihlerinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, attığı tweet'te miting kurasında CHP'ye Yenikapı'nın, AKP'ye ise Maltepe'nin çıktığını söyledi, Canan Kaftancıoğlu'nun Osman Nuri Kabaktepe'yi arayarak 'becayiş' yapma talebini ilettiğini belirtti.

Paylaşımı alıntılayan Kaftancıoğlu ise kendilerine kurada Yenikapı'nın çıkmadığını, CHP'ye 7 Mayıs’ta, AKP’ye ise 6 Mayıs’ta Maltepe çıktığını ifade etti. "Anlatılan kısmen doğru, eksiği tamamlayayım" diyen Kaftancıoğlu, şunları yazdı:

"Bu bir çekişme değil, daha önceki seçimlerde yaşadığımız gibi karşılıklı becayiş. Maltepe Adalet Kurultayından ötürü partimiz tarafından adaletle özdeşleştiği için bütün mitinglerimizi burada yapıyor, yapmayı tercih ediyoruz. Kurada CHP’ye 7 Mayıs’ta, AKP’ye ise 6 Mayıs’ta Maltepe çıktı. Mitingimizi 6 Mayıs’ta yapmayı plânladığımız için AKP il başkanı Sn. Kabaktepe’yi aradım, kendisi de eksik olmasın o tarihte Maltepe’yi kullanmayacaklarını söyleyerek kullanabileceğimizi söyledi. Teşekkür ederim. İşin özeti Maltepe Miting Alanı dışında hiçbir yerde miting yapmayı zaten düşünmüyorduk. Adalet ruhu bizlerin önceliği çünkü. Adalete susamış İstanbullular 6 Mayıs’ta Maltepe’de buluşmak üzere!"