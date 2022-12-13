Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına yarın devam edilecek.

Duruşma öncesi sosyal medyada, “İstanbulYargılanıyor” etiketiyle destek mesajları paylaşıldı.

İmamoğlu’na ilk destek verenlerden biri, son dönemde aralarında gerginlik olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

Kaftancıoğlu, “Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor” dedi.