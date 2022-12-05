Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'yla 'tokalaşmama' yanıtı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı Toplantısı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile el sıkışmaması üzerine konuştu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kaftancıoğlu'nun yanıtına köşesinde yer verdi:

"CHP’nin ‘toplantısında en çok tartışılan görüntülerden biri de, aralarında gerginlik olduğu ileri sürülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tokalaşmayıp kafalarıyla selamlaştıkları anlara aitti. Görüntülerde Kaftancıoğlu’nun elini uzatmadığı görülüyor. Kaftancıoğlu’nu arayıp neden tokalaşmadıklarını sordum. 'Allah aşkına, tokalaşmamak ne demek! Benim tarafımdan öyle bir şey asla olmaz' diyor.

Kaftancıoğlu, salona girerken İmamoğlu ile tokalaştığını ifade ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun kapanış konuşması sürmekteyken, Selvi hanımın rahatsızlığından kaygılandığını anlatan Kaftancıoğlu, şöyle devam ediyor:

"Genel başkanın konuşması bitince ‘Çıkalım’ diye düşüncemi söyledim. Selvi hanım sendeledi. Benim aklım Selvi hanımdaydı. Altan Öymen’e bir şeyler söyledim. Ardından Ekrem Başkan ve Haydar Akar’la selamlaştık. Engin Altay’la da tokalaşmadım. Sırada Engin Özkoç vardı. Özkoç, Genel Başkanla ve benimle tokalaşınca sonrakilerle tokalaşarak devam ettik."