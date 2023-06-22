Kaftancıoğlu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması: 'Farklı şekillerde yorumlayanlara...'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında gerilim olduğu yönündeki iddialara Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

İmamoğlu, bugün, Halis Kongre Merkezi Galata Salonu'nda, “İstanbul’a Hizmette 4. Yıl” sunumu programında 4 yıllık görev süresi boyunca yaptıklarını anlattı. Dün 81 CHP il başkanının toplantısından dolayı İmamoğlu'nun sunumuna katılamayan Kaftancıoğlu, "gerilim" iddialarına yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Kaftancıoğlu, "İl dışından toplantıya yetişmek üzere yola çıkmış olmama rağmen yetişememiş olmamı farklı şekillerde yorumlayanlara yarın akşam demokrasi şenliğinde buluşmak üzere diyorum. 4 yıl boyunca İstanbul’umuzu şeffaf katılımcı bir şekilde yöneten ve hizmetleriyle İstanbulluların gönlünde yer eden iBB Başkanımız @ekrem_imamoglu ve çalışma arkadaşlarını bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.