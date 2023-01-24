Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: Bir karşıtlık çıkarmak amacında değilim

Bir süredir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında bir gerilim olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir etkinlikte, "İstanbul seçimlerinin mimarı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur" demiş, İmamoğlu'ndan hiç bahsetmemesi dikkat çekmişti.

Halk TV'de Kadri Gürsel ve İsmail Saymaz'ın Konuşmasak Olmaz programına telefonla bağlanan Kaftancıoğlu, sözlerine açıklık getirdi. Kaftancıoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün Hamburg'da katıldığım Hamburg Birliğimizin düzenlediği panelde, paneli düzenleyen arkadaşlar beni sahneye, 'İstanbul seçimlerinin mimarı' diye davet etti. Orada da böyle davet edilince, normalde siyasette insanlar başkalarının emeklerine konabilirler, ancak bunu kendi açımdan doğru bulmadığım için hak teslimi yapmalıyım dedim.

'Sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de seçimlerin mimarı CHP Genel Başkanı'dır' dedim. Bu cümlelerden bir karşıtlık çıkarmak amacında değilim, bütün seçimlerin adayı vardır, örgütleri vardır, stratejik planlayıcısı vardır. Ama 'Yerel seçimlerin, tüm Türkiye'de seçim stratejisinin planlanması anlamında mimarıdır'dan kastım açıktır. Bu sözler birine ya da birilerine karşı söylenmiş sözler değildir. Bana atfedilen bir durumu gerçek sahibine yüklemekten başka bir şey değildir.

Elbette seçimler sadece stratejiyle de kazanılmaz, tek başına adayla da kazanılmaz, sadece örgütle de kazanılmaz. Seçimlerin kazanılmasının yolu doğru bir stratejiyle, doğru bir mimari tasarımla diyelim, doğru adayla, doğru örgütsel çalışmayla kazanılır. Bunların hiçbirinin birinden daha fazla ya da daha az önemi olmayacağı gibi, birinin bile eksikliği seçimlerin kaybedilmesi için gerekçedir. İstanbul seçimlerinde her şeyiyle ve çalışmasıyla adayın da hakkını teslim etmek lazım."