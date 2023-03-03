Kaftancıoğlu'ndan ilk tepki: Hep birlikte tarih yazacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masada 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi. Akşener konuşmasının sonunda, "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız" dedi.

Bunun üzerine, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan tepki geldi.

Kaftancıoğlu, “Asla umutsuz olmayın :) Depremzede vatandaş: ‘Depremin kendisini belki unutabilirim ancak sonrasında yaşadığım ve ölenler şanslı dediğim o üç günü unutmam asla mümkün değil’ Halkımız ve yitirdiklerimizin yüzü suyu hürmetine hep birlikte öyle bir tarih yazacağız ki. Gİ-DE-CEK-LER!” dedi.