Kaftancıoğlu'na olası hapis cezası AKP cephesinde başka bir korkuya neden oldu

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezası istenen dosyanın yargı kulislerinde nasıl tartışmalara yol açtığını köşesinden aktardı.

"Eğer Yargıtay Başsavcılığı’nın istediği olursa CHP İstanbul İl Başkanı 13 aydan fazla cezaevinde kalabilir" diyen Pehlivan, konuya ilişkin kendisine Yargıtay kulislerinden görüşler geldiğini dile getirdi.

Pehlivan yazısında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Dava dosyasına baktığınızda, Kaftancıoğlu’nun cezaevine atılmak istenmesinde “delil” ne? 2012-2017 yılları arasında Twitter’da attığı mesajlar. İşte “suç” 10 yıl önceki sosyal medya mesajlarında bulununca, Yargıtay’da farklı görüşler çarpışıyormuş.

Dosyanın cezayla sonuçlandırılmasını arzulayanlar olduğu kadar, uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanlar da varmış. Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş.

Hayır, sadece “Kaftancıoğlu’nun mağdur edilmesi CHP’ye yarar” görüşünden bahsetmiyorum.

Daha geleceğe bakan bir senaryo da dillendiriliyormuş.

Yargıtay içinde “Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar” diye düşünenler varmış.

Bakalım, yüksek mahkemede hangi görüş ağırlığını koyacak...