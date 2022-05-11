Memleketten yoksulluk manzaraları: Reyonlarda gramla peynir dönemi

Ülkede her geçen gün artan yoksulluk, ücretlerin erimesi, yaşanan hayat pahalılığı ve zamlar bir yandan emekçilere zor günler yaşatırken diğer yandan da bazı şirketlerin iştahını kabartıyor.

Krizi fırsata çevirmek isteyen firmalardan bazıları, ilk önce "piknik ebatı" ile pazara girerken şimdilerde birçok şirket gramla peynir satışına başladı. Avrupa'nın en küçük kaşar peyniri paketini piyasaya sunan firmalar 20 gram kaşar peynirini 5 ila 6 lira arasında pazarlıyor. Alım gücü azalan emekçiler daha çok çocuklarının okuldaki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için gram peynire başvururken süt ve süt ürünlerine gelen zamlar süt ürünlerine erişimi ger geçen gün zorlaştırıyor.

20 gramı 5.5 lira peynirin kilo fiyatı 100 lirayı geçiyor

Kaşar peynirinin 20 gramı satışa sunulurken esas vurgun kilo bazında yapılıyor. Normalde reyona çıkan ürünlerde kilo bazında daha ekonomik olması beklenen ürünlerin 20 gramını 5.5 liraya satan firmalar kilo bazında 110 lirayı bulan fiyatlar belirliyor.

Süt ve süt ürünlerine her geçen gün gelen zamlar diğer yandan emekçilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karışlayamadıkları bir tablo yaratıyor. Birçok uzman çocuklarda oluşabilecek gelişim sorununa dikkat çekiyor.

Aynı zamanda kuryeler aracılığıyla eve teslimat şeklinde çalışan birçok firmanın ürün listesinde kiloluk peynire rastlamak ise artık pek mümkün değil. Çünkü artık pek çok insan kiloluk peynir alamıyor. Dolayısıyla da firmalar bunun yerine düşük gramajlı ürünlerle piyasaya çıkarken bazı zincir marketler kaşar peynirini dilimle satmaya başladı.

Kaşar peyniri yerine yeni icat: "Tost peyniri"

Gramla satılan kaşar peynirinin yanı sıra son zamanların yeni icadı da süt oranı daha az ve içinde yer alan katkı maddeleriyle gündeme gelen "tost peyniri". Kaşar peynire kıyasla daha ucuz olan "tost peynirleri" için birçok uzman ürünün üzerine kaşar peyniri ibaresinin yazılması uygun olmadığı için bu şekilde piyasaya sürüldüğünü iddia ediyor. Kıvam arttırıcı ve trans yağ eklenerek üretilen "tost peynirleri" kaşar görüntüsü vermekle birlikte daha az sütten üretiliyor ve kaşar peynirlere göre daha ucuz oluyor. Geçim derdindeki birçok emekçi çaresizlikten dolayı bu tür ürünleri tercih etmek zorunda kalıyor.

Artan gıda fiyatlarının yanı sıra yurtdışına ihraç edilen ürünlerin geçtiğimiz aylarda başka ülkeler tarafından sağlıklı bulunmayıp iade edildiği ve Türkiye'de iç piyasada tüketildiği de yine gündeme gelmişti.