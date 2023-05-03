Kaftancıoğlu: 'Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın yöneticilerinin olduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığı öğrenilen, “Değerli yöneticilerimiz, 7 Mayıs pazar günü saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi için tüm personelimize bilgi verilmesi ve katılımın zorunlu olduğu hususunun hatırlatılmasını arz ederim. Araç hareket saatleri ve yerleri ayrıca bildirilecektir” mesajına tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil, gönüllülük esas bizde. Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz. Arzu eden hemşerilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri gülümsemeleriyle bekliyoruz…”