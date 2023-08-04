Kaftancıoğlu 'zam' sergisini yasaklayan kaymakamlığı protesto etti

İstanbul Eyüpsultan Meydanı’nda bugün kurulması planlanan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın, AKP iktidarının genel seçimden sonra yaptığı zamlara dikkat çekmek için hazırladığı “muazZAM Bir Sergi" adlı gezici sergi, kaymakamlığın kararıyla yasaklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki CHP İstanbul Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç, Ali Gökçek, Suat Özçağdaş ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile kaymakamlığın kararını ilçe meydanında protesto etti.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"Artan zamlara karşı AKP iktidarı döneminde, AKP’nin eserleriyle oluşturduğumuz ‘muazZAM Bir Sergi' adı altında bir çalışma başlattık. İstanbul’un bütün sokaklarına, bütün ilçelerine, bütün mahallelerine giderek AKP’nin eserleriyle oluşturduğu zam sergisini vatandaşlarımızla buluşturmaya başladık. Bizler örgütümüzle birlikte vatandaşlarımıza aslında zamların nasıl olduğunu ve neden kaynaklandığını, bunun sonucunda bu kötü sürecin gidişatında çözümü yine vatandaşımızın kendisi olduğunu anlatmaya başlamışken bugün Eyüpsultan ilçemizde kaymakamlık, bizim bugün burada yapacağımız ‘muaZAM Bir Sergi’ isimli çalışmamızın bu bölgede konuşlanmasına ve sabitlenmesine izin vermedi.

'Her türlü etkinlik, kaymakamlık makamının oluru ile yasaklandı'

‘MuazZAM Bir Sergi’ isimli çalışmamız şu ana kadar yaklaşık 11 ilçede vatandaşlarımızla buluştu. Şu ana kadar herhangi bir problem yaşanmadı. Ne hikmetse bugün Eyüpsultan Kaymakamlığı işgüzarlıkla yasaklama kararını çıkardı. Yasaklamada deniliyor ki ‘İnsan kalabalığı oluşturduğu ve bu kalabalıkta açılması planlanan serginin güvenlik yönünden sakıncalı olduğu değerlendirilmekte olup AKP iktidarının eserleriyle oluşturulan gezici 'muazZAM Bir Sergi’ adı altında planlanan her türlü etkinlik, kaymakamlık makamının olurları ile Eyüpsultan ilçesi genelindeki tüm alanlarda yasaklanmıştır’. Hani olur ya bu meydanda kaymakamlığın geçerli, bizlerin de söylediğinde kabul edebileceği bir mazereti vardır, ki yasaklamaya gerek yoktur, söylenir. Biz de bunu dikkate alırız, kabul edilir. Hayır. ‘Eyüpsultan sınırları içindeki hiçbir yerde bu aracı sabitleyemezsiniz, daha doğrusu siz vatandaşla bir araya gelemezsiniz’ diyorlar. Diyorlar da sonuca bakacağız." (ANKA)