Kaftancıoğlu seçim yasaklarına rağmen kaldırılmayan afişleri paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün akşam saat 18.00 itibarıyla başlayan seçim yasaklarının ardından Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan logolu afişlerin kaldırılmadığını aktardı.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na BTK tarafından getirilen SMS engelini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı adayımız @kilicdarogluk ‘na SMS engeli getirenler ve seçim yasağı nedeniyle diyenler online mı? Yasaya ve ilçe seçim kararına rağmen kaldırmayanlarla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunuyoruz…" dedi.