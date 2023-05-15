Kaftancıoğlu: Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin, 2. turda başaracağız

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. İlk turu Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan önde bitirirken gözler 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tura çevrildi.

Olayların manipüle edildiği iddiası gündemdeki yerini koyarken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını belirttiği mesajında, "Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin" dedi.

Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin! İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü, hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek! Ve inanıyorum 2. turda başaracağız…"