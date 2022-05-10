Kaftancıoğlu hakim karşısında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin izinsiz görüntülerinin çekildiği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün başlandı. Duruşmaya, Canan Kaftancıoğlu ve taraf avukatları katıldı.

'Partime ve topluma karşı sorumluluklarım var'

Duruşmada savunma yapan Canan Kaftancıoğlu, “Ben, CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum. Hem partime hem de topluma karşı sorumluluklarım var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklikleri toplumla paylaşmak ile yükümlüyüm. Katılan tarafa hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İddianame içeriğinde benim yaptığım açıklamalar, katılan tarafa yönelik hakaret niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin bir tespit yaptım” dedi.

'Aynı olaya ilgili birden fazla dava açıldı'

Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir ise kovuşturmanın genişletilmesini talep ettiklerini ve tanık dinletmek istediklerini söyledi. Demir, “Müvekkil görevini yerine getirmiştir. Müvekkil hakkında aynı fiilden dolayı huzurdaki dava, Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştır. Bunun çarpıklığını savunmalarımızda ayrıntılı dile getireceğiz. 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Üsküdar İlçe Başkanı hakkında ayrıca kamu davası açılmış. Tek fiilden dolayı ayrı ayrı dava açılmış oluyor” diye konuştu.