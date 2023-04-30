Kaftancıoğlu duyurdu: O pankartlar kaldırılacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ümraniye'deki MHP'nin Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple asılan ve üzerinde "Dikkat, attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" yazılı pankartın kaldırılmasına ilişkin kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sözkonusu pankartta CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş ile İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzleri birleştirilmişti.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartlarla ilgili kaldırtma kararımızı aldık. Şimdi sıra bunu yapanların hukuk karşısında cezalandırılmasına geldi. Kötülerle ve yargı kararını uygulama konusunda çekimser olanlarla (olursa) beylik laflar ya da atarlanarak değil fikri takip sonrası hukuk önünde hesaplaşmamıza #AzKaldı #SanaSöz” diye belirtti.