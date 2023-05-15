Kaftancıoğlu: Bütün oylarınız güven altında, nöbet devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bütün oylarınız güven altında" dedi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…" ifadelerine yer verdi.