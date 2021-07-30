'Kafasını koparacağım' diye çıktı, Kübalı boksöre yenildi

İspanyol boksunun 'Peygamber'i olarak adlandırılan Enmanuel Reyes, Kübalı boksörü deviremedi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Erkek Ağırsiklet Boks turnuvasında çeyrek final maçında İspanya bayrağı altında mücadele eden Küba kökenli Enmanuel Reyes, Kübalı altın madalya sahibi Julio César La Cruz'a 4-1 yenildi.

Dört kez dünya şampiyonu ve olimpiyatlarda son altın madalya kazanan Julio César La Cruz, ilk iki turda iki kez yere temas etse dahi, yıkılmadı ve en sonunda Reyes'e karşı zafer kazandı.

Julio César La Cruz

Maçtan sonra Reyes, "Bu siyasi düzeye taşındı" diyerek yenilgisini kabullenmek istemedi. İkili daha önce 2014'te -81 kg'da Küba Şampiyonası finalinde karşılaşmıştı. Orada Julius Caesar kazandı ve Enmanuel, yenilginin ardından memleketi Küba'yı terk etti.

İspanya'da ailesinin bulunduğu Galiçya'ya seyahat etmesini sağlayan şeyin Küba'daki yenilgisi olduğu düşünülen Reyes, bugün düzenlenen maç öncesinde rakibine sözlü bir şekilde sataştı, dilini çıkarttı. İspanyol bayrağı altında dövüşen sporcu, "Sadece benim kazandığımı biliyorum ve o da biliyor" diyerek maç sonrasında Faslı hakeme yüklendi.

'Kafasını koparacağım' diye çıktı, 4-1 yenildi

İspanyol spor kurumlarının verdiği para için dövüşmeyi tercih eden 26 yaşındaki Reyes maçtan önce "Hadi başlayalım. Kafasını koparacağım. Küba olsa da umurumda değil. Altınımı almaya geldim ve kim ringde karşıma çıkarsa düşecek" ifaelerini kullanmıştı.

Dövüşün bitiminden sonra zaferinin çalındığını iddia eden Enmanuel Reyes, "Tanrı biliyor ya, temiz kazandım," dedi.

Kübalı boksör Julio César La Cruz, İspanya'ya göç eden Küba doğumlu bir boksör Reyes'i yendikten sonra "Vatan yahut ölüm, kazanacağız!" (¡Patria o muerte, venceremos!) sözleriyle zaferini kutladı.