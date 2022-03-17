Kadirov'dan Mariupol açıklaması

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, askerlerinin Mariupol kentini Banderacılardan en yakın zamanda tamamen temizleyeceğini söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Çeçen savaşçılar, Mariupol taarruzunda en etkin katılımı sağlamaya devam ediyor. Çatışma bölgesinde sivillerin bulunması görevi zorlaştırıyor ve savaşçıların çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Yine de önemli başarılar elde edildi ve Mariupol en yakın zamanda Banderacılardan ve onların uşaklarından tamamen temizlenecek" dedi.

Sputnik'in haberine göre Kadirov, Ukrayna'da barış ve düzenin en yakın zamanda tesis edileceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.