Kadirov, Peskov'a lâf attı: 'Öncelik ölçeği olgunlaşmamış'

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, kişisel Telegram kanalı üzerinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov hakkında ağır ifadeler içeren bir mesaj paylaştı.

Kadirov, Peskov'a dair, "Öncelik ölçeği olgunlaşmamış, bu konuda bir şeyler yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Peskov'un İvan Urgant adlı televizyon sunucusu hakkında "büyük vatansever" ifadelerini kullanmasına tepki gösteren Kadirov, "Bilmiyordum, ama ortaya çıktı ki, ülkenizin vatanseveri olmak için, Rusya'nın eylemlerini eleştirmeniz, yurtdışına tatile çıkmanız gerekliymiş" dedi.

Kadirov, "Vatansever olmak çok kolay, değil mi? Tuğla yığınları ve beton duvarlar arasında üniformalarla dolaşmak, birkaç gün soğuk bir siperde oturmak size göre değil. Görünüşe göre, 'vatanseverlik' kavramının yeniden değerlendirilmesinin nasıl gerçekleştiğini fark etmedik" dedi.

Şubat ayında Urgant, sosyal medya üzerinden siyah bir kare paylaşarak savaş karşıtı bir mesaj yazdı. Urgant ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasını takiben tatil için Rusya'dan ayrıldı. Urgant'ın babası, oğlunun çoktan ülkeye dönmüş olduğunu açıkladı.

Peskov basına verdiği demeçte Urgant'a dair “Urgant'ı çok iyi tanırım, o büyük bir vatanseverdir. Kendi bakış açısına sahip olabilir. İnsanlara iftira atmanıza gerek yok, onları 'beşinci kola' koymanıza gerek yok, hiçbir şekilde" demişti. Peskov, "Herkes farklı davrandı ama korkanlar ve anlamayanlar oldu. Ve onlar devlet düşmanı değiller” dedi.

Öte yandan kendisinin korgeneral olarak atanması hakkında Peskov'un "Ben bu kararı görmedim" demesine de kızan Kadirov, şöyle yazdı:

"Hepsi tuhaf??? şimdi düşünüyorum. Kahramanlara kahraman denilemez, generallere general denmez, korkak kaçaklara vatansever ve hatta büyük vatansever denir. Peskov'un öncelik ölçeği bir şekilde olgunlaşmamış. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız..."