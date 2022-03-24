Kadirov: Mariupol'ün yönetim binasını ele geçirdik

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti başkanı Ramazan Kadirov, Çeçen gönüllülerin Mariupol kentinin yönetim binasında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Telegram hesabından bir telsiz görüşmesinin videosunu paylaşan Kadirov, "Bizimkiler telsizle Mariupol yönetim binasını boşalttıklarını ve bizim bayrağımızı oraya çektiklerini bildirdiler. Hayatta kalan haydutlar riske girmediler, onlar için zaten gelenek haline geldiği gibi mevzilerini terk ettiler ve topukladılar.

Diğer birliklerin Mariupol'un paralel yönlerinde ilerlediğini ve kenti "Azov haşerelerinden koruduğunu" kaydeden Kadirov, "İnşallah en kısa süre Mariupol tamamen temizlenecek" ifadelerini kullandı.