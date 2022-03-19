Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Başkanı Ramazan Kadirov, aşırı milliyetçilerle savaşacak gönüllü Çeçen taburunun Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.
Sputnik'e göre Telegram kanalından açıklama yapan Kadirov, şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kadirov: Aşırı milliyetçiler ve şeytanlara karşı savaşacak gönüllü taburu Ukrayna'ya ulaştı
Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Kadirov gönüllü Çeçen taburunun Ukrayna'ya ulaştığını söyleyerek, 'Bir an önce görevlerine başlamak için sabırsızlanıyorlar' dedi.
Haber Merkezi
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Başkanı Ramazan Kadirov, aşırı milliyetçilerle savaşacak gönüllü Çeçen taburunun Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.
Sputnik'e göre Telegram kanalından açıklama yapan Kadirov, şu ifadeleri kullandı: