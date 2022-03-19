Kadirov: Aşırı milliyetçiler ve şeytanlara karşı savaşacak gönüllü taburu Ukrayna'ya ulaştı

Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Kadirov gönüllü Çeçen taburunun Ukrayna'ya ulaştığını söyleyerek, 'Bir an önce görevlerine başlamak için sabırsızlanıyorlar' dedi.

Haber Merkezi

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin Başkanı Ramazan Kadirov, aşırı milliyetçilerle savaşacak gönüllü Çeçen taburunun Ukrayna’ya ulaştığını söyledi.

Sputnik'e göre Telegram kanalından açıklama yapan Kadirov, şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı milliyetçiler ve şeytanlara karşı savaşacak gönüllü taburu, bu asil görevi yerine getirmek için bugün Ukrayna'ya ulaştı. Yeni savaşçıları karşılayan Adam Delimhanov, Kiev rejiminin zulmüne son vermek, aşırı milliyetçiliği tamamen yok etmek ve kardeş Ukrayna halkını uzun yılların esaretinden kurtarmak olan Rus tarafının gerçek misyonunu bir kez daha hatırlattı. Gönüllüler, bir an önce görevlerine başlamak için sabırsızlanıyor."

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