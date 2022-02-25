Kadirov 10 bin asker topladı: 'Putin’e telefon edip özür dile'

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Ukrayna’da yaşananlar doğrultusunda başkent Grozni’nin merkezine 10 binden fazla askeri topladı.

Kadirov, Zelenskiy’e Putin’e telefon edip özür dilemesini tavsiye etti.

Kadirov, “Ukrayna’daki en sıcak noktalara özellikle de Hacı Ahmet Kadirov yolunda hizmet veren Çeçen savaşçıların olacağını resmen ilan ediyorum” dedi.

Kadirov, güvenlik güçlerinin kendilerine verilen görevleri yapacakları yerlerde olacağını, güvenlik kuruluşlarından gönüllülerin de herhangi bir bölgede özel operasyon gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.