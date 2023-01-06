Kadir Sev: Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı sorunludur

Anayasa Mahkemesi'nin HDP’ye ödenecek devlet yardımı hesabına “tedbiren bloke konulmasına ilişkin ara kararı"nın sorunlu bir karar olduğu belirtildi.

Emekli Sayıştay denetçisi ve soL yazarı Kadir Sev AYM'nin "ara karar" verme yetkisi olmadığını ve kararın nitelikli çoğunlukla alınmadığını belirterek kararın sorunlu olduğunu ifade etti.

Sev soL'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP’ne ödenen ya da ödenecek Devlet Yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasını içere talebini bugün yayımladığı bir 'Ara Karar' ile kabul ettiğini duyurdu. Kararın 7 karşı oy, 8 kabul oy ile alındığı belirtiliyor.

Öncelikle şu konunun belirtilmesinde yarar vardır: 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin Yasada 'Ara Karar' adı verilen bir yöntem öngörülmemiştir.

Anayasa Mahkemesi, 6216 sayılı Yasanın 3’üncü maddesi (d) bendi uyarınca; 'siyasi partilerin kapatılmasına ve Devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davalar ile ihtar başvuruları ve dağılma durumunun tespiti istemleri karara bağlamak' yetkisine sahiptir.

Ancak Yasanın 52’inci maddesinde nitelikli çoğunluk aranmaktadır.

Maddede aynen; “siyasi parti kapatma ya da Devlet yardımından yoksun bırakma kararlarını toplantıya katılan üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla karar verebilir” denilmektedir.

Tedbir Kararının nitelikli çoğunlukla alınmadığı anlaşılmaktadır. Yasanın 52’nci maddesinin (3) sayılı fıkrasında Yargıtay Başsavcısının isteğinin kabul edilmesi durumunda Mahkemenin uygulayacağı yöntem öngörülmektedir. Maddede, hesaba bloke konulabileceğine ilişkin bir yetkiye yer verilmemiştir.

Anılan fıkrada aynen; 'Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunar. Yapılacak ilk inceleme sonrasında iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde, iddianame ve ekleri ilgili siyasi partiye gönderilerek usul ve esasa ilişkin savunmaları alınır' denilmektedir.

6216 sayılı Yasanın “Oylama Şekli ve Karar nisabı” başlıklı 65’inci maddesinin (2) fıkrasında nitelikli çoğunluk aranmasına ilişkin kural yinelenmektedir. Maddede aynen; '…Siyasi partilerin kapatılmasına, ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu aranır' denilmektedir.

Anayasa Mahkemesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteğini kabul ederek geçici HDP hesaplarını bloke etmesi kararı iki nedenle sorunludur. Yasa, Mahkemeye ara karar verme yetkisi vermemiştir. Tedbiren bloke konulması kararı nitelikli çoğunlukla alınmamıştır."