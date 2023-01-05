AYM'nin HDP kararı yayımlandı: AYM Başkanı dahil 7 üye karşı oy kullandı

Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin temelli kapatılmasına karar verilmesi talebiyle açtığı davada, HDP’ye ödenen ya da ödenecek devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına "tedbiren" bloke konulması hakkında ara kararını açıkladı.

HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul edilmesine ilişkin karar, Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde yayımlandı.

AYM’nin aldığı kararda, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile birlikte üyeler Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu İle Selahaddin Menteş’in “karşı oy” kullandıkları görüldü.

Kararda şöyle denildi:

“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Halkların Demokratik Partisine ödenen ya da ödenecek Devlet yardımının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulması talebini içeren 13/12/2022 tarihli ve 36321649/2022/1 sayılı dilekçesi ile 3/1/2023 tarihli ve 2021/2 Esas (Siyasi Parti Kapatma) sayılı dilekçesi ve ekleri incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tedbir talebini içeren yazı ve eklerinin, talep hakkında karar verilmeden önce Halkların Demokratik Partisine gönderilerek savunmasının alınmasına gerek olmadığına, Zühtü Arslan, Hasan Tahsin Gökcan, Engin Yıldırım, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş’in karşıoyları ve oyçokluğuyla,

Davalı partiye ödenen devlet yardımının bulunduğu banka hesabına 2023 yılında ödenen veya ödenecek devlet yardımı yönünden tedbiren bloke konulmasına; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin dilekçe ve eklerinin davalı Partiye tebliğ edilerek savunma için 30 (otuz) gün süre verilmesine; savunmanın alınmasından sonra tedbir talebinin yeniden değerlendirilmesine, Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, M. Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu ile Selahaddin Menteş’in karşıoyları ve oyçokluğuyla…” (ANKA)