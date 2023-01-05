HDP Sözcüsü Günay: Karar AYM üyelerinin açık siyasi baskı altında olduğu izlenimini doğruluyor

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) görüşüldü. AYM, HDP'nin hazine yardımına geçici bloke konulmasına karar verdi

HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebru Günay, kararın basın aracılığıyla duyulmasının ardından bugün İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek AYM’yi eleştirdi.

Günay, Anayasa Mahkemesi’nin kararına ilişkin şunları söyledi:

'Hesaplara bloke kararını basından öğrendik'

"Partimizin kapatılması gündeme geldiği günden bugüne sürekli basın üzerinden bir algı operasyonu, Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatma davasındaki bütün ayrıntıları ve detayları basından öğrenerek yol aldığımız bir hukuki süreç var. Bugün bir kez daha siyasi operasyonlarla bugün Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı değerlendirdiğini Türkiye’nin 3. büyük partisinin hazine yardımının hesaplarına bloke konulması kararını basından öğrendik. Bugüne kadar bu karara dair bizlere tebliğ edilmiş herhangi bir yazılı karar yok. Bugün de Anayasa Mahkemesi’nin hala bir kararı ve resmi bir açıklaması yok. Tamamıyla yandaş basın üzerinden bir karalama kampanyasının, algı operasyonunun kararıyla bir kez daha karşı karşıyayız.

'İhsas-ı reyi dahi aşan nihai bir karar'

Anayasa Mahkemesi, bugün evrensel hukuk ilkelerinden yoksun, siyasi utanç verici bir karara imza atmıştır. Demokratik siyasete bir darbe daha vurulmuştur... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın parti hesabımıza bloke konulmasına ilişkin altını çizerek tekrardan söylüyorum daha önce iki kez yaptığı başvuruyu reddeden Anayasa Mahkemesi bu sefer siyasi baskılara dayanamamış mahkeme tarihine bir utanç tablosu daha eklemiş ve Türkiye’nin 3. büyük partisinin hesaplarına bloke konulmasını karara bağlamıştır. Bu karar İhsas-ı Reyi dahi aşan nihai bir karara giden yoldaki bir karardır. Usul esasları ayaklar altına alınmıştır. Usul atlanmış ve nihai verilmesi gereken bir karar bugün bir kez daha açıklanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir talebi, hiç incelemeye dahi almadan usulden reddetmesi gerekirdi.

'Mahkeme üyeleri açık siyasi baskı altında'

Hazine yardımının yapılmasına birkaç gün kala talebi işleme alması üstüne böyle bir kararın çıkması mahkeme üyelerinin açık siyasi baskı altında olduğu izlenimini doğrulatmakta. Mahkemenin adil karar vermesi yönündeki engeller olduğunu bir kez daha göstermiştir. Anayasa Mahkemesi bugün, iktidarın seçim kampanyasının aleti olmuştur. Partimize açılan kapatma davası 2021 yılında AKP iktidarının küçük iktidarı MHP’nin kongresinden bir gün önce kendilerine kongre hediyesi olarak açıklanmıştı. Birkaç ay sonra sonuçlanmasına ilişkin verilen bu karar Anayasa Mahkemesi’nin kendi anayasal varlığını yok sayan daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dava karar olarak tarihe geçmiştir.

'Hazine yardımı ÖSO çetelerine, beşli çeteye, ranta ve talana gitsin kararı'

Süregelen bir davanın ortasında alınan bu karar mahkeme üyelerinin nasıl baskı altında olduğunu ve siyasi nefretin boyutunu gözler önüne sermektedir. Ülkenin demokrasi tarihine büyük bir kara leke olarak geçen bu karar Hazine yardımı seçimlere birkaç ay kala Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisine değil ÖSO çetelerine, beşli çeteye, ranta ve talana gitsin kararıdır. Herkesin bilmesi gereken şudur mafya ile iltisaklı rant ve talan ilişkilerine batmış milliyetçi hamasetten başka bir şey bilmeyen siyasi nefreti köpürtenler ülkenin yarına ilişkin hiçbir fikri olmayanların muradını yerine getirenler halk nezdinde mahkum olmuşlardır. Partimizi tanımayanlar yılların direniş geleneğinden bihaber olanlar devlet ocaklarında kurulan ve büyütülen ayakkabı kutularından, ranttan, gasptan beslenen partiler halkın gücünün ne olduğunu bilmezler, bilemezler. Bu karar bizi yıldıramayacak aksine faşizme olan öfkemizi daha da büyütecektir.

'Bizim pusulamız Türkiye halklarıdır'

Partimizi tanımayanlar, yılların direniş geleneğinden bihaber olanlar, devlet ocaklarında kurulan ve büyütülen, ayakkabı kutularından, ranttan beslenen partiler halkın gücünün ne olduğunu bilemezler. Bizim pusulamız ve en büyük hazinemiz omzunda boya sandığıyla seçim otobüsümüzün peşinden koşan çocuğun gözlerindeki ışıltı, zafere kalkan parmaklarındaki coşkudur. Bizim gücümüz seçim sabahı ekmek arasına peynir koyarak sandık sandık gezen annelerdir. Bizim seçim coşkumuz geceden sabaha sokak sokak afiş, bayrak çalışması yürüten gençlerdir... Bizim pusulamız Türkiye halklarıdır." (ANKA)