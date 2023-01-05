HDP'den ilk yanıt: HDP'yi kapatsalar bile seçmenlerimizi seçeneksiz bırakmayacağız

HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması sonrası parti adına Tele1'e konuk olan HDP'li vekil Saruhan Oluç'tan açıklamalar geldi.

Bloke edilen miktara ilişkin "180 milyon lira" civarı ifadesini kullanan Saruhan Oluç, meselenin tamamen siyasi olduğunu dile getirdi.

HDP'nin seçim sürecinin dışında tutulmak istendiğini, kapatmaya dönük adım atılmak istendiğini vurgulayan Oluç, "İktidar HDP'yi Meclis'te istememektedir, mümkünse seçime katılmaması için elinden geleni yapmaktadır. Bu bunun bir adımıdır. HDP'yi seçim dışında tutmak istiyorlar, hazırlıklar yaptık. HDP'yi kapatsalar bile seçmenlerimizi seçeneksiz bırakmayacağız" dedi.