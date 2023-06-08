Kadir Şeker cezaevinden izinli olarak tahliye edildi

Konya'da sevgilisini darp ettiğini öne sürülen kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklan Kadir Şeker, açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle izinli olarak tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre; 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun' kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde Kadınhanı ilçesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edilmişti. Şeker, bugün açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olarak tahliye edildi.

Şeker'in avukatı Emrah Daylan, ''Kadir Şeker'in, cezası onandıktan sonra açık cezaevinde geçireceği infaz süresi var. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları için de cezaevi izleme kurulu, müvekkilimizin de o tarihe kadar izinli olması için tahliyesine karar verdi'' dedi.