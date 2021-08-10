Kadir Mısıroğlu’nun isminin caddeye verilmesi teklifi gündeme alınmadı

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Temmuz ayı meclis toplantısında Konya merkez ve ilçelerinde imar planına göre açılmış veya açılacak olan cadde ve sokaklardan birisine Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu isminin verilmesine karar vermişti.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre AKP'li belediyenin kararına CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ve İYİP Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu sert tepki göstererek, belediyenin kararından bir an önce vazgeçmesi çağrısında bulunmuştu.

Gündeme alınmadı

Belediyenin dün gerçekleşen Ağustos ayı ilk meclis toplantısında CHP’li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, CHP ve İYİP meclis üyelerinin tepkisinin ardından teklif gündeme alınmadı.

'Hizmetlerle gündeme gelen bir kent olmak istiyoruz'

CHP’li Akbuğa Büyükşehir Belediye meclisinde yaptığı konuşmada, “Biz Konya'nın adının cumhuriyet düşmanlarının isimlerini caddelerine veren bir kent olarak değil, hizmetleriyle gündeme gelen bir kent olmamasını istiyoruz” sözlerine AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konunun sadece bir teklif olduğunu ve gündeme alınmadığı yanıtını verdi.