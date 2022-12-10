Kadir İstekli'den ilk açıklama!

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızını cemaat müridi Kadir İstekli ile 'evlendirmiş' çocuk yıllar süren istismara maruz kalmıştı.

Tele 1'den Egehan Erkün, İstekli'nin iddianamedeki ikamet adresine gitti. Gazeteciye kapıları açmayan İstekli, röportaj talebini kabul etmedi.

Oturduğu apartman yöneticisi üzerinden soruları yanıtlayan İstekli, hakkındaki haberlerin iftira olduğunu iddia etti. İstekli, "Hakkımda linç kampanyası var. Bana iftira attılar" ifadesini kullandı.