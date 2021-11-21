Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, dün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyi, şu an felç durumu yok, takip ediliyor. Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetim altında tutuluyor" denildi.

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden sanatçı Kadir İnanır, ziyaret amaçlı geldiği Denizli’de aniden rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yoğun bakıma alınmıştı.