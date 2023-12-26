Kadir Has Üniversitesi akademisyeni hedef gösteren TÜGVA'lıları senato odasında ağırlamış

Kadir Has Üniversitesi’nde akademisyen Zeliha Gizem Sayın'ın ibadethaneyi kullanan öğrencileri ayakkabılarını kendi odasının önüne koymaması için uyarmış ve gericiler tarafından hedef gösterilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı tartışmaya dahil olmuş, iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA, üniversite önünde eylem yapmıştı. Eylemde “Müslüman Türkiye Cumhuriyeti” ifadesi kullanılmıştı.

KRT'de yer alan habere göre, akademisyen Zeliha Gizem Sayın'ı hedef gösteren TÜGVA'lılar, üniversitenin genel sekreter ve öğrenci dekanı tarafından senato odasında ağırladı. TÜGVA’lıların odada çektirdiği fotoğrafta arkalarında ayakkabılık da görüldü.

Bu sırada üniversite öğrencileri dışarıda Sayın’a destek eylemi düzenliyordu. Toplantı sırasında alınan video kaydında öğrencilerin ''Türkiye laiktir, laik kalacak'' sloganlarının odaya kadar ulaştığı duyuluyor.