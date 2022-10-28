'Kadınların sokakta taytla gezmesi hoş bir görüntü değil' demişti: TRT'de diziye başlıyor

Sanatçı Nükhet Duru, iddiaya göre TRT Dijital'in yeni projesi 'Eyvah Ramazan Bey'in kadrosuna dahil oldu. Dizinin kasım ayının ilk haftası sete çıkması planlanıyor.

Duru, son olarak 'tayt' giyen kadınlara yönelik sözleriyle gündem olmuştu.

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, kadınları hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Duru "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil" şeklinde konuştu.