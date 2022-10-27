Nükhet Duru: Kadınların sokakta taytla gezmesi hoş bir görüntü değil

Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir markanın defilesine katıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, kadınları hedef alan açıklamalar yaptı. Duru "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam. Ancak öbür türlü çorapla sokakta dolaşan birçok kadın görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil" şeklinde konuştu.

