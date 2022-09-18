Kadınların görüntülerini gizlice kaydeden ve şantaj yapan savcıya 3 ay meslekten men cezası

Beraber olduğu kadınların görüntülerini gizlice çekip arşivleyen ve şantaj yapan Cumhuriyet Savcısı Hakan Aşık'ın, hakkındaki soruşturma tamamlanana dek Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 3 ay süreyle meslekten uzaklaştırıldığı belirtildi.

Odatv yazarı Toygun Atilla'nın yazısına göre, Denizli’de intihar eden evli ve iki çocuk babası polis D.G.Ö’nün olayını soruşturan Cumhuriyet Savcısı Hakan Aşık, polisin eşi N.Ö. ile ilişki yaşamaya başladı. N.Ö. ile birlikte oldukları anları gizlice kaydeden Savcı Aşık söz konusu görüntüleri arkadaşlarıyla paylaştı. Bir süre sonra ayrılmak isteyen N.Ö, tehdit edilince Savcı Aşık’ı HSK'ya şikayet etti. HSK ise şikayet üzerine soruşturma başlattı.

Atilla konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Savcı Hakan Aşık'ın tabletinde bugüne kadar ilişkiye girdiği kadınlarla ilgili yaklaşık 1000 sayfalık veri vardı.

İnceleme sürdükçe olayın vehameti daha da büyüdü.

Savcı Hakan Aşık, ilişkiye girdiği sağlık personelini 112 başlığı ile, yaş aralığı 30-40 arasındaki kadınları 30'luklar kategorisi açarak kaydetmişti. İlişkiye girdiği kadınlara ait yüzlerce fotoğraf ve video vardı.

Bu delillerin ortaya çıkmasının ardından HSK, savcı Hakan Aşık hakkındaki soruşturma tamamlanana dek 3 ay süre ile meslekten uzaklaştırılmasına karar verdi."