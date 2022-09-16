Batman’ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28) intihar girişiminde bulundu.
Olayın ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan savcı, hayatını kaybetti.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cumhuriyet savcısı intihar etti
Batman’ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz intihar etti.
Haber Merkezi
Batman’ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28) intihar girişiminde bulundu.
Olayın ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan savcı, hayatını kaybetti.