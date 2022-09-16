Cumhuriyet savcısı intihar etti

Batman’ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz intihar etti.

Haber Merkezi

Batman’ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28) intihar girişiminde bulundu.

Olayın ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan savcı, hayatını kaybetti.

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