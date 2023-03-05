Kadınların deprem protestosuna polis saldırdı: 'Hükümet istifa' sloganı atanlar gözaltına alındı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde depremde hayatını kaybedenler için Ankara'da basın açıklaması yaptı. Sakarya Caddesi'nde toplananlar “Depremde ölümü de kadın cinayetlerini de durduracağız” yazılı pankartla yürüdü.

Platform üyesi Tuana Gençay, açıklamada “Hükümet istifa sesini susturmaya çalışıyorlar. Depremzedeleri susturmaya çalışıyorlar ama nereden baskılarlarsa baskılasınlar o sloganı biz her yerde atmaya devam edeceğiz” dedi.

"Hükümet istifa" sloganı atılması üzerine basın açıklamanın bitmesini beklemeyen polis müdahale ederek çok sayıda kadını gözaltına aldı. (ANKA)