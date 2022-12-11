Kadınları hedef alan, hilafetçi imam valilikte ağırlandı

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalarıyla sık sık tepkilere yol açan ve Ankara Melike Sultan Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakcı, Erzincan'da valilik makamında ağırlandı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından "Sayın Valimiz, Misafirlerini Kabul Etti" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlk olarak, Erzincan Eski Milletvekili Sayın Sebahattin Karakelle, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Şavaklılar Derneği Başkanı Mehmet Can ve dernek yöneticileri ile kanaat önderleri, ardından İmam Hatip Halil Konakcı ile İHYA Vakfı Başkanı Ahmet Polat ve beraberindeki din görevlileri, son olarak BİTES Savunma Genel Müdürü Uğur Coşkun, Sayın Valimiz Mehmet Makas’ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti."

İmam Konakcı da kendi sosyal medya hesabından Vali Makas'ı ziyarete dair fotoğraf paylaştı. Halil Konakcı'nın paylaşımına göre Vali Makas, Konakcı'ya ziyarette bir de hediye verdi.

Konakcı'nın paylaşımı şöyle:

"Vaaz ve bir dizi ziyaret programı için geldiğimiz Erzincanda kıymetli Valimiz Sayın Mehmed Makas’ı da makamında ziyaret ettik.

Kabulleri ve değerli hediyeleri için teşekkür eder hürmetlerimi sunarım."

Kadınları hedef almıştı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre hemen her konuşmasında şeriat savunuculuğu yapıp kadın erkek eşitliği aleyhinde ifadeler kullanmasıyla bilinen Konakcı, Temmuz ayında yaptığı ve sosyal medya paylaşılan sohbetinde de, kadınları iş yaşamında olmaları ve giydiği kıyafetleri üzerinden hedef almıştı. O konuşmasında erkeklere seslenen Konakcı şöyle demişti:

"Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

Hilafet istemişti

İmam Halil Konakcı daha önce de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet çağrısı yapmıştı. Konakcı, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu skandal ifadelerin ardından Konakcı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.