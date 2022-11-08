Kadınları darp eden taksici: Neden pişman olayım? Bunlar insan değil

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir taksici, aracından indirdiği iki kadın yolcuya saldırmış, yolcuların darp edildiği görüntüler kameralara yansımıştı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra yolcuları darp eden Ayhan Ataklı’nın Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi İBB tarafından iptal edilmiş, olayın yaşandığı araç ise 15 gün süreliğine trafikten men edilmişti.

DHA'nın haberine göre; olayın ardından konuşan Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

'Ağabey bizi kurtar' dedi'

“Sabah saatlerinde bir kadını Yenibosna’dan diğerini İkitelli’den aldım. İkitelli’den aldığımın erkek arkadaşıyla bir sorun yaşadığına kulak misafiri oldum, sıkıntıda olduğunu fark ettim. Bizi ilgilendirmiyor tabii bizim işimiz, yolcuyu alıp gideceği yere sapasağlam şekilde bırakmak. Esenyurt’ta evlerinin önüne gidince erkek arkadaşının arabasının evin önünde olduklarını gördüler. O esnada panikleyip ‘Ağabey bizi kurtar, bu beni öldürecek’ dedi bir tanesi. Ben de bir aşağı sokağa devam ettim, erkek arkadaşıyla alt sokakta kafa kafaya geldik. Kadınlar da arabadan kaçtılar. Ben de kadınların kaçış yönüne gittim ücretimi almak için. Taksimetre 300-350 TL’ydi. Ben iki kadını tekrar arabaya aldım. Üst caddeye çıktık bana ‘Ücreti ödemeyeceğiz’ dediler. Kadınların bir telefonu vites kutusunun yanındaydı, aldım ve dedim ki ‘O zaman karakola gideceğiz’. Seyir halindeyken küfrettiler ve bana saldırdılar, saçımı tutup çektiler, bir tomar saçım ellerinde kaldı.

'Neden pişman olayım? Bunlar insan değil'

Kırmızı ışık yanınca durdum, iş çığırından çıkmıştı. İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım. Bu seferde benim gözüm döndü. Kim olsa aynısını yaşardı çünkü bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana. Ben o an çok korktum. Bizde bir kadına vurunca bütün erkekler erkeği döver ya normalde ondan çok korktum. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. Olay sonrasında o kadınlar gelip bana sarılıp özür dilediler. ‘Dayı kusura bakma, özür dileriz, böyle olmasını istemezdik’ dediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil.

'Araç içi görüntüleri izleyebilirlerdi'

Ben Büyükşehir Belediyesi’nden benim ruhsatımı iptal edenlere sesleniyorum: Araç içi kamera görüntülerini izleyebilirlerdi. İptal kararı öncesinde o görüntülere göre karar verselerdi, olmaz mıydı?"