Esenyurt'ta yolcuyu darp eden taksicinin belgesi iptal edildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir taksici, aracından indirdiği kadın yolcuya saldırmış, yolcunun darp edildiği görüntüler kameralara yansımıştı. Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelen olayın ardından söz konusu taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "TUDES kapsamında araç sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmiştir. İstanbul, nitelikli ve güvenli taksi hizmetini hak ediyor. Bu gibi olaylara sebebiyet veren sistemin yapısal sorunlarını çözmek için de sağduyunun hakim olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.