Kadınlardan yasağa tepki: Yoga için Dede Korkut Parkı'nda buluşuyoruz

Eskişehir Valiliği'ne bağlı Türk Dünyası Kültür Vakfı'na ait olan bir parkta yoga yapan 15 kişiye park görevlilerinin müdahale ederek etkinliği engellemesinin ardından tepkiler sürüyor.

Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri yarın saat 18.30'da Dede Korkut Parkı'nda yoga için buluşacaklarını duyurdu.

Komitelerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kadınları toplumsal hayattan koparamayacak, sınırlarınıza sığdıramayacaksınız! Haklarımızdan, laiklikten, eşitlik ve özgürlük mücadelemizden bir adım bile geri atmayacağız! Yarın Dede Korkut Parkı'nda buluşuyoruz!" denildi.