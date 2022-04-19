Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan patron hakkında suç duyurusu

Eyüp’te bir iş güvenliği firmasında, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Denizcan Kaygusuz ve asistan olarak çalışan Reyhan Yıldırım, işyeri içerisinde ortak kullanılan tuvalete, gizli kamera koyarak çalışanların görüntülerini kayıt altına aldığını iddia ettikleri, firma ortağı Onur A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Hayatı Arıgan'ın haberine göre savcılıkta ifade veren Denizcan Kaygusuz, eski patronu hakkında şu iddialarda bulundu:

"Bu kişi ofisin farklı yerlerine gizli kameralar yerleştirmiş. Durumu işyerinde çalışırken fark etmiştim ancak somut delilim olmadığından başvuru yapamadım. Daha doğrusu işyerinde çalışırken görüntülerin olduğu hafıza kartını almıştım. Ancak görüntüleri geri yükleyebildiğim zaman gelip başvuruda bulundum. Gizli kamera kuran bu kişiden şikâyetçiyim. Görüntülerde bizzat şüphelinin bu düzenekleri yerleştirdiği görülmektedir.

'Gizli çekim yapıldığına dair şüphelerim vardı'

Ofis içerisinde yazıcı ile ilgili teçhizatı ararken, ofisin arşiv kısmında, küçük bir kutunun içerisinde gizli bir kameralar olduğuna şahit oldum. İçerisinde gizli çekim yapıldığına dair şüphelerim vardı. Bununla alakalı arayış içerisine girdim.

Firmanın ortaklarından olan Onur A. bu işyerinde tuvalet kısmında kadınların, ofis çalışanlarının, gizli kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Bu düzenekler içerisinde bulunan hafıza kartına ulaştım.

'Kendim bakmadım, kadın arkadaşlara verdim'

Ulaştıktan sonra orada çalışan kadın arkadaşlarımıza ilettim bu hafıza kartını. Çünkü bir erkek olarak buna bakmamın etik olmadığını düşündüğüm için kadın arkadaşlara verdim. Tespitini yaptıktan sonra şahsında bizzat kanıtlı bir şekilde kameraları yerleştirirken ki görüntülerini savcılığa sunduk. Yaklaşık dört ay oldu. Şu anda inceleme aşamasında. Dört ay olduğu için süreçle ilgili bir ilerleme kaydedemedik. Şu anda şirket açık kişi serbest bir şekilde dışarıda geziyor."

'Krem kutuları, tıraş makinesini delmiş'

İşyerinden kısa süreliğine asistan olarak çalıştığını söyleyen Reyhan Yıldırım ise şu iddialarda bulundu:

"Beraber çalıştığımız ofiste tuvalet ortaktı, bay-bayan tek bir tuvaletimiz vardı. Oraya yerleştirmiş ve kendi özel krem kutularını delerek, çorapları delerek ya da tıraş makinesini delerek bunların içine yerleştirerek koymuş. Yerleştirirken net bir şekilde kamerayı kontrol ediyor, açısını kontrol ediyor. Kontrol ederken ki yüzü net bir şekilde belli oluyor. Yeni ortakları var, yeni ortaklarıyla devam ediyor işine hiçbir şey olmamış gibi. Bizi arıyor, şikayetten vazgeçmemizi istiyor."