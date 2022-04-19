İstanbul'da bir kadın eski nişanlısı tarafından darp edildi

3 Şubat Perşembe günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sitenin otoparkında iddiaya göre Can K. "vücut hatlarını belli eden dar eşofman giydiği" gerekçesiyle nişanlısı D.I.'dan ayrıldı. Bir süre sonra barışmak isteyen Can K., D.I. barışmayı kabul etmeyince nişanlısını darp etti.

DHA'nın haberine göre eski nişanlısının kendisinden 9 ay önce ayrıldığını söyleyen D.I., "Köpeğimi gezdiriyordum ve üzerimde gri bir eşofman vardı. Beni öyle görünce parmağımdan yüzüğümü aldı ve öyle ayrıldık. İki yıla yakın nişanlı kalmıştık. Düğüne bir buçuk ay kala benden ayrıldı" dedi.

Barışma teklifini reddedince Can K.'nin kendisini darp ettiğini ve kaçırdığını, cep telefonunu da zorla aldığını anlatan D.I., "Hayatımda başka biri olduğunu iddia etti. Telefonuma baktı, bir şey bulamayınca iyice delirdi. Daha önce onu hiç böyle görmedim. O gece de farklı bir şey kullandığını düşünüyorum. Beni otobana çıkardı, yarım saatlik yolu iki saatte geldi. Benim bir ayağım araç kapısının dışındaydı" diye konuştu.

'Amacı beni öldürmekti'

"Amacı beni öldürmekti" diyen D.I., Can K.'nin kendisini darp ettikten sonra ailesinin yaşadığı evin kapısına bıraktığını ifade etti. Can K.'den şikayetçi olduğunu söyleyen D.I., adli işlem başlatıldığını ancak Can K.'nin ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldığını belirtti. D.I. "Üç ay uzaklaştırma kararı verildi. Davanın duruşması 22 Ekim'de yapılacak. Elimde darp raporum var, çenem kırık, bir ameliyat olmam gerek. Davanızı geri çekin dediler ama, biz kesinlikle kabul etmedik. Böyle giderse kötü olur, iki taraf için de kötü olmasın dediler. Zaman zaman tehdit içerikli mesajlar atıldı" ifadesini kullandı.

Tüm bu yaşananlardan sonra eski nişanlısının babası tarafından şikayet edildiğini de söyleyen D.I., kimliği belirsiz kişiler tarafından işyerlerine saldırılar olduğunu ve bu olaylardan kendisini sorumlu tuttuklarını söyledi. D.I., "Babası beni sorumlu tutuyor, şikayetçi olmuş" dedi. Öte yandan Can K.'ın da eski nişanlısının yönlendirmesiyle kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradığını ileri sürerek şikayetçi olduğu öğrenildi.