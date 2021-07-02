'Kadınlar her türlü üretim başlığı adımında bir araya gelerek dayanışma içerisinde olmalı'

TKP Dersim Belediye Meclis Üyesi Damla Çınar ve TKP Gaziantep İl Örgütü üyeleri, Gaziantep Çepniler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyarette TKP’nin son dönemde duyurduğu cepheleşme çağrısı gündem edilirken, halkçı belediyecilik, üretim, kooperatifçilik üzerine konuşuldu.

Ziyarette Derneğin önümüzdeki dönem planı TKP heyetine iletilirken, dayanışmanın önemine işaret eden TKP Dersim Belediye Meclis Üyesi Damla Çınar ise özellikle siyasi iktidarın kadınları eve hapsetme çabalarına karşı kadınların yapılacak her türlü üretim başlığı adımında bir araya gelerek dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini dile getirdi.