İstanbul Sözleşmesi için kadınlar sokakta: Bir adım geri atmayacağız

İstanbul Sözleşmesi, 20 Mart gecesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile Türkiye açısından hükümsüz sayıldı. Sözleşme gereği bu karar bugün itibariyle geçerli hale geldi.

Aralarında Kadın Dayanışma Komiteleri ve Komünist Kadınlar'ın da yer aldığı kadın örgütleri başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere birçok kentte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını protesto için sokağa çıktı. Kadınlar kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu belirterek "Bir adım daha geri atmayacağız, çok daha fazlasını kazanacağız" dediler. Eylemlerde kadın cinayetlerinde yaşamlarını yitiren kadınlar da isimleri tek tek okunarak anıldı.

Ankara'da kadınlar Sakarya Meydanı'nda toplandı

Ankara Kızılay'da Sakarya Meydanı'ndaki basın açıklaması için kadınlar "Yaşasın Kadın Dayanışması", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldiler. Sakarya Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında kararın kadınlar için yok hükmünde olduğu belirtildi ve sözleşmenin fiilen uygulanmasının sağlanacağı kaydedildi.

İzmir'de polisten kadınlara engel

İzmir'de polis Alsancak'ta kadınların basın açıklaması yapacağı alanı kapattı. Kadınların bir araya gelmesine engel olmaya çalışan polisin "2 kişi bir araya gelmeyecek" diye bağırdığı görüldü. Polis sokak aralarında bir araya gelen kadınların buluşmasına engel oldu. Polisin engellemelerine karşın kadınlar İzmir'de de bir araya geldiler. Komünist Kadınlar "Karanlığa boyun eğmeyeceğiz", "Sömürü bitecek eşitlik gelecek" sloganlarıyla yürüdüler.

Polis bir grup kadını çember içine alırken, kadınlar oturma eylemine başladılar. İzmir'de polis kadınlara biber gazı ve polis kalkanlarıyla saldırdı.

Kadınlar İstanbul'da Taksim Tünel Meydanı'nda

İstanbul'da ise sözleşmeden çekilme kararı Taksim Tünel Meydanı'nda protesto edildi. Çok sayıda kadın Tünel Meydanı'nda bir araya geldi. Kadınlar "Bizim için bitmedi" diyerek İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediklerini dile getirdiler.

Eylemde "Eşitlik, özgürlük kadınlarla gelecek", "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın", "Kadın katili yobaz AKP", "Sömürü bitecek eşitlik gelecek" sloganları atıldı.

Polisten kadınlara biber gazlı saldırı

Polis Tünel'den Taksim'e yürüyüşe engel olmak için kadınların önüne barikat kurdu.

Tünel Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kadın "Kadınlara değil katillere barikat" sloganıyla yürüyüşe geçti. Polis ilk barikatı kaldırırken, biraz arkaya yeni bir barikat kurdu. Kadınların geçişine izin vermeyen polis "dağılın" anonsu yapıyor.

Polis kadınlara biber gazıyla saldırdı.