Kadınlar bu akşam Kartal'da Dilara ve Cansu için buluşuyor

İstanbul Kartal'da bugün iki genç kadın Dilara Gültay ve Cansu Demirel oturdukları evde öldürülmüş halde bulundu. Mustafa P. cinayetleri itiraf etti.
Kadın Dayanışma Komiteleri bu akşam saat 19.00'da Dilara ve Cansu için Cumhuriyet Mahallesi Yurtiçi Kargo önünde buluşma çağrısında bulundu. KDK'den yapılan açıklamada "Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak!" denildi.
Bugün #Kartal yaşayan iki genç kadın, #Cansu ve #Dilara oturdukları evde ölü bulundu. Katliamı yapan şahıs sonradan cinayeti itiraf etti.— Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) January 9, 2023
Bu akşam saat 19:00'da Dilara ve Cansu için Cumhuriyet Mahallesi Yurtiçi Kargo önünde buluşuyoruz.
Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak! pic.twitter.com/HSjCKs4R4P