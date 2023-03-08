Kadınlar 8 Mart yürüyüşü için engellemelere rağmen Taksim'de toplandı: 'Hükümet istifa' sesleri

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bu yıl 21'nci kez düzenlenecek olan "Feminist Gece Yürüyüşü", Beyoğlu Kaymakamlığınca yasaklanmıştı.

Taksim'de ara sokaklar da dahil olmak üzere tüm alanlar polis bariyerleri ile kapatılmış, metro seferleri durdurulmuştu.

Kararı tanımayan kadınlar Taksim'de düzenlenecek "Feminist Gece Yürüyüşü" için toplanmaya başladı.

Cihangir Caddesi'nde toplanmak isteyen kadınları engellemek için merdivenlere polis yığıldı. Kadınlar, polis barikatına "Katilleri durdurun kadınları değil!" sloganıyla tepki gösterdi. Kadınların geçişinin engellenmesi için alana ekip tavsiyesi yapıldı.

Polis, tepkiler üzerine kadınların gruplar halinde geçişine izin vermeye başladı. Kadınlar gruplar halinde Taksim'e yürüdü.

Eylem, saat 19.30’da “Hükümet istifa” ve "Korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "İnadına özgürlük" sloganlarıyla başladı.

Buluşmada, erkekler tarafından öldürülen kadınlar İpek Er, Çağla Joker, Sevim Naşar, Hande Kader, Özgecan Arslan, Fatma Altınmakas, Ayşe Yılmaz, Ayşe Paşalı, Şule Çet, Pınar Gültekin, Ceren Damar, Gülistan Doku, Meral Şahin ve Azra Gülendam'ın isimleri anılarak "Burada" sloganı atıldı.

Sonrasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Saat 21.00'da okunan basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

Polis, basın açıklamasının ardından alandan ayrılmak isteyen kadınları Cihangir Caddesi'nde ablukaya aldı. Taksim'e çıkması engellenen kadınlara polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı